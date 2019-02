Le salon Les emplois en Seine, un rendez-vous à ne pas manquer à Rouen

Le rendez-vous est de nouveau fixé. À compter du jeudi 7 mars 2019 et pour deux jours, le salon Emplois en Seine mettra face à face recruteurs et candidats au Parc-expo à Rouen (Seine-Maritime). Organisée par l'établissement Carrefours pour l'emploi, qui œuvre depuis trente ans en faveur de l'emploi, cette édition fait suite au franc succès de l'an passé. En avril 2018, c'étaient 12 000 candidats et 260 exposants qui s'y étaient rencontrés, avec à la clef pas moins de 1 200 contrats et neuf exposants sur dix satisfaits par le salon.

Pas moins de 1 200 contrats

L'affluence de recruteurs permet au salon de couvrir une vaste palette de domaines et de profils de candidats, indifféremment de l'âge, de l'expérience et du diplôme. Les trois secteurs (primaire, secondaire et notamment tertiaire) sont couverts par des offres d'emploi et des exposants, afin de mieux cibler les candidats.

Agriculture et élevage, énergies renouvelables et construction, services à la personne et enseignement… Il est à noter que le salon prévoit également l'accueil des personnes handicapées, avec un pôle dédié Emploi & handicap.

Un accueil sur-mesure

Le salon sera préparé à l'accueil de nombreux candidats puisque, outre les guides distribués dès l'entrée, de nombreux agents seront à disposition des candidats pour les orienter selon leur profil, les aider dans leur démarche de candidature, et à faire le point sur le dossier qu'ils amènent avec eux. C'est également une occasion de rencontrer directement de nombreux directeurs de ressources humaines, dans un cadre plus souple qu'un entretien conventionnel.

Si vous souhaitez participer à ce rendez-vous géant, les inscriptions ouvriront le 22 février sur le site de l'évènement, afin de référencer les profils candidats et de mieux informer les exposants qui y tiendront leur stand.