Rouen. Un père violent condamné près de Rouen

Le prévenu vit avec sa compagne à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), avec la fille de celle-ci, ainsi qu'avec la fille qu'il a eu d'une précédente union. Un troisième enfant est né, commun au couple. C'est le 14 juin 2016 que le lycée fréquenté par l'aînée des enfants avertit les services sociaux à la suite de confidences de la jeune fille sur le rapport compliqué qu'elle et ses deux sœurs entretiennent avec leur père. Celui-ci est souvent alcoolisé et souffre d'une pathologie psychiatrique avérée depuis plusieurs années. Ainsi, il contraint la victime à ne pas aller au lycée pour se sentir moins seul, amenant l'adolescente à s'absenter anormalement. Mais elle se dit aussi victime de violences récurrentes.

Le lycée transmet les propos de la lycéenne au collège que fréquente sa demi-sœur, belle fille du prévenu, elle-même fragilisée par un harcèlement scolaire. La police, avertie par le procureur de la République à la suite du signalement des services sociaux, convoque l'ensemble des parties.

Un parcours difficile

Lors de son audition, le prévenu est sur la défensive lorsqu'il entend les deux adolescentes décrire les violences physiques et verbales dont elles sont quotidiennement victimes. L'aînée a quitté le domicile parental pour ne plus subir le comportement d'un père "au parcours difficile", selon les dires du prévenu.

Sa compagne confirme les tensions permanentes au foyer et cherche manifestement à minimiser les torts de son compagnon. "Je ne me rendais pas compte", dit-il à la barre. Un casier judiciaire comportant dix mentions pour violences incite la partie civile à constater que "c'est une enfance détruite pour les enfants". Le ministère public renchérit en déclarant que "ce comportement est inadmissible et parfaitement condamnable". La défense du prévenu note qu'il faut "tenir compte de ses souffrances psychologiques". À l'audience du mardi 15 janvier 2019, le tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de huit mois de détention avec sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.