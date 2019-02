Ciné-Ma différence à Cherbourg : cinq séances en 2019

Chaque séance Ciné-Ma différence a rassemblé en moyenne 70 spectateurs, à Cherbourg-en-Cotentin, en 2018, dont une cinquantaine de personnes handicapées. C'est le premier bilan de cette opération, après un an et sept films, projetés à l'Odéon et au Palace. Ces séances de cinéma, ouvertes à tous, sont adaptées : pas de pub ni de bande-annonce, lumière tamisée, son abaissé… Pour permettre aux personnes, y compris en situation de handicap psychique ou mental, de se faire une toile ! Une quarantaine de bénévoles sont aussi mobilisés pour les accueillir et les installer. Ciné-Ma Différence va se poursuivre en 2019 avec cinq séances tout au long de l'année et une exposition à partir du 30 mars.