Hockey sur glace: une revanche à prendre face à Angers pour les Dragons de Rouen

Après un long déplacement à Anglet conclu par une victoire lors de la dernière journée, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reprennent la route direction Angers pour affronter les Ducs pour un match comptant pour la 36è journée de Synerglace Ligue Magnus à partir de 20h30 ce vendredi 25 janvier 2019.

Trois défaites, c'est le nombre de défaites qu'ion subit les Jaunes et Noirs pour l'instant à l'aube de la dernière ligne droite pour le club normand leader du championnat avec toujours treize points d'avance sur Grenoble vainqueur des Rouennais justement. Et au niveau des équipes qui ont réussi à battre les Normands on retrouve Amiens qui s'était imposé sur sa glace en prolongations mais également l'adversaire du jour qui était venu créer la surprise en s'imposant sur l'Ile Lacroix aux tirs au but.

Il faut dire que les Ducs sont bien ancrés à la 4è place à six points d'Amiens et six points devant Gap 5è.

Capables du meilleur comme du pire, les Angevins tenteront donc d'être la première équipe à battre les joueurs de Fabrice Lhenry pour la seconde fois dans cette saison 2018-2019.