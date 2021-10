Le-Havre. Le Havre : il commandait sa drogue sur le darknet

La police du Havre (Seine-Maritime) a été saisie d'une affaire de stupéfiants par des douaniers de la région parisienne via le parquet du Havre. Les douaniers avaient repéré un colis de 105 cachets d'extasies. Ils ont tenté d'interpeller le destinataire, un Havrais de 26 ans, mais ce dernier n'était pas présent chez lui au moment de la descente. Ce sont finalement les stups du Havre qui ont intercepté l'individu le 22 janvier 2019.

Il consommait et revendait

En garde à vue, l'homme a reconnu les faits. Il a expliqué aux enquêteurs être consommateur de MDMA depuis mars 2017 et de cocaïne depuis mars 2018. Il a reconnu avoir commandé une dizaine de fois sur le darknet des cachets d'extasies et de la cocaïne. Il consommait une partie de la marchandise et revendait l'autre (en doublant le prix).

L'individu aurait au total (selon ses dires) acheté 300 cachets d'extasies et 15 grammes de cocaïne. Chez lui, la police a saisi son ordinateur, son téléphone portable, une balance de précision et un pistolet d'alarme.

Il est convoqué le 3 avril 2019 devant la justice pour trafic de drogue.