Le-Havre. Le Havre : perturbations sur le réseau LIA

En raison des manifestations annoncées pour la journée du samedi 26 janvier 2019, la circulation du réseau LIA (Le Havre Seine Métropole en Seine-Maritime) sera perturbée en centre-ville du Havre avec des répercussions sur les horaires et les fréquences de passage des principales lignes de bus et du tramway. Le funiculaire ainsi que les lignes 10, 11, 12, 13, 14 et 16 fonctionneront normalement.