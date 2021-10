Hors Normandie. Ne jamais mettre le chauffage à fond ou verser de l'eau bouillante pour dégivrer son pare-brise

Parmi les automobilistes qui prennent le temps de vérifier leur voiture, 48% portent leur attention en priorité sur les pneus. Malgré cette attention toute particulière, seul un tiers des conducteurs équipent leur voiture de pneus neige l'hiver. Parmi ceux qui ne le font pas, deux sur trois estiment que cela revient trop cher et le reste n'en voit tout simplement pas l'utilité.

Lorsque les conditions sont particulièrement mauvaises, les trois quarts des sondés avouent néanmoins conduire plus lentement et renforcer leurs distances de sécurité. Ils sont cependant une majorité à garer leur véhicule à l'extérieur, alors qu'il convient, dans la mesure du possible, aussi de s'assurer de garer sa voiture dans un endroit protégé.

Au niveau des mauvaises habitudes, c'est toutefois le fait de mettre le chauffage au maximum dans l'habitacle ou de verser de l'eau chaude pour tenter de dégivrer son pare-brise et ses vitres qui s'avère catastrophique. Ces comportements, recensés chez respectivement 90% et un quart des personnes interrogées, peuvent en effet conduire à déclencher une fissure.

Cette enquête a été menée par OpinionWay pour Carglass du 7 au 12 novembre 2018 auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.