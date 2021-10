La Hague. Emiliano Sala : "les chances de survie sont minces" selon la police de Guernesey

Toujours aucune trace d'Emiliano Sala. L'attaquant qui venait de quitter le FC Nantes, passé par le SM Caen, a disparu à bord d'un avion privé lundi 21 janvier 2019, au-dessus des iles anglo-normandes.

Des objets flottants non identifiés

Les recherches ont duré quinze heures et couvert près de 3 000 kilomètres carrés, entre le rail des Casquets, Aurigny et les côtes de la Hague, selon la police de Guernesey. Elles ont été suspendues dans la soirée de mardi et reprendront mercredi au lever du jour. "Un certain nombre d'objets flottants ont été vus dans l'eau. Nous n'avons pas été en mesure de confirmer si l'un d'entre eux provient de l'avion manquant. Nous n'avons trouvé aucun signe de ceux qui sont à bord", poursuivent les autorités qui ajoute que si l'appareil s'est abîmé en mer, "les chances de survie sont, à ce stade, minces".

Le message glaçant de Sala

Le footballeur argentin avait envoyé un message vocal à des proches avant le décollage. Transmises via la messagerie WhatsApp et authentifiées par son père, elles apparaissent aujourd'hui glaçantes : "Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux. Si dans une heure et demie vous n'avez plus de nouvelles de moi, je ne sais pas si on va envoyer des gens pour me rechercher, parce qu'on ne va pas me trouver, qu'est-ce que j'ai peur !".

🛑 El estremecedor audio de Emiliano Sala desde arriba de la avioneta desaparecida. pic.twitter.com/msfQFUJ2Bl — Clarín (@clarincom) 22 janvier 2019

Même le légendaire Diego Maradona espère que l'avion de tourisme se soit "trompé d'aéroport et qu'on le retrouvera vivant". Une fausse piste, puisque la police de Guernesey dit avoir appelé tous les terrains d'aviation du sud de l'Angleterre pour savoir si l'appareil y avait atterri.