Caen. Un colloque pour développer la langue normande

Selon l'Unesco, elle fait partie des langues "sérieusement en danger", le Normand encore parlé par 30 000 personnes était au cœur d'un colloque organisé par la région, samedi 19 janvier 2019 à Caen (Calvados). Ce sont plus de 150 acteurs institutionnels, associatifs et éducatifs qui étaient réunis à l'Abbaye au Dames pour évoquer la sauvegarde d'un parler millénaire. Deux jours après ce rendez-vous, Édouard de Lamaze, conseiller régional et Rémi Pézeril, président de l'association Magène étaient les invités de la rédaction.

