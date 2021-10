Le-Havre. Acte X des gilets jaunes : cinq interpellations au Havre

L'acte X des gilets jaunes s'est déroulé dans un calme relatif au Havre (Seine-Maritime). La police n'a pas constaté de débordements excessifs. Pour autant cinq personnes ont été arrêtées.

Deux hommes de 27 et 30 ans ont été interpellés en début d'après-midi par la BAC en amont du cortège. Ils portaient des pétards et pour l'un d'eux une bombe lacrymogène et du cannabis. Celui ne transportant que les pétards a fait l'objet d'un rappel à la loi. L'autre sera convoqué devant la justice.

Un enfant de 11 ans

Vers 17 heures, un enfant de 11 ans a été arrêté par la police. Il était en train d'alimentait un feu de poubelle. Le mineur était seul (sans ses parents) dans la manifestation. Il a fait l'objet d'un rappel à la loi.

Les deux dernières interpellations ont été réalisées en fin de journée. Un jeune de 18 ans arrêté pour outrages et un adolescent de 15 ans pour avoir lancé des cailloux. Après un passage par le commissariat, ils ont été relâchés libre.