Ligue 1: Le PSG s'offre un record, mais perd Verratti sur blessure

Les Parisiens, éliminés par Guingamp en Coupe de la Ligue, ont pris leur revanche grâce à un doublé de Neymar (12e, 68e), des triplés de Mbappé (38e, 45e, 80e) et Cavani (60e, 67e, 76e) et un but de Meunier (83e).

C'est la plus large victoire de l'histoire du PSG au Parc des Princes en championnat.

Avec deux matches de plus à disputer, le PSG, tranquille leader, compte 13 points d'avance sur Lille, 2e, alors que Saint-Etienne, 3e, est relégué à 17 longueurs.

