Art Sonic annonce cinq nouveaux noms pour son édition 2019 !

Le rap de KIKESA le vendredi 19 juillet 2019 à Art Sonic à 21h05

Enfant terrible de la pop culture des années 90, Kikesa en condense le meilleur en y ajoutant une touche fraîche de hip-hop et d'autodérision. Sans limites, il jongle avec la future bass, la trap music, les bangers fiévreux et les freestyles abrasifs, pour un lâcher-prise jouissif sur l'Art Stage ! Laisse-toi tenter par l'expérience, le bail est enivrant !

Les OVNI de BAGARRE, vendredi 19 juillet 2019 à 2h40

Bagarre, c'est l'amour et la sueur, pas de fosse, pas de scène, un seul club. Ne leur parlez pas ni de " genres " ni de " styles ", ils cherchent à faire tomber les barrières. Les cinq membres du groupe fonctionnent de manière horizontale : tout le monde compose, tout le monde chante, tout le monde danse. Ils reviennent avec leur single " Béton Armé " qui va faire chavirer les amoureux de pyramide humaine, d'anarchisme musical et de clubbing autogéré.

Le rap belge de CABALLERO et JEANJASS, samedi 20 juillet 2019 à 21h25

A-t-on encore besoin de présenter ces artistes incroyables, aussi à l'aise sur scène qu'aux fourneaux d'High & Fines Herbes ? Le duo le plus actif du plat pays débarque à Briouze avec ses prods imparables, une énergie insolente et un égotrip au troisième degré, jonglant entre rap à l'ancienne et autotune. Que des classiques.

La pop sublime de CANINE pour le samedi 20 juillet 2019 à 22h25

Canine nous transporte dans son univers, savant mélange de musique sensuelle et de chants multiples teintés de gospel, qui n'est pas sans rappeler les univers de Fever Ray, Isaac Delusion ou Jeanne Added. Ses influences vont de la soul et du R&B jusqu'aux limites de la pop et du dancefloor. Découvrez à Art Sonic une performance live inédite dont vous ressortirez avec une seule idée en tête, en entendre davantage.

Les nouveaux rappeurs de 47TER seront à Briouze, samedi 20 juillet 2019 à 20h35

47Ter c'est une vague de fraîcheur sur le rap, un renouveau des codes pourtant bien implantés. Fraîchement débarqué sur la toile, le trio cumule déjà 16 millions de vues sur YouTube. Le concept de base était simple : reprendre des classiques du rap au piano souffleur et au sampler pour y déposer leurs rimes. Le nom de ces freestyles désormais célèbre : On Vient Gâcher Tes Classiques. Avec un premier EP sorti fin 2018 et une productivité sans fin, 47Ter est le nouveau groupe à suivre du hip hop français.

10 groupes restent encore à annoncer pour compléter la programmation 2019, mais un conseil, réservez tout de suite vos places et filez acheter votre tente pour passer un week-end de folie à Briouze !