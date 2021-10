Caen. Gilets jaunes : à Caen, un rassemblement pour dire stop aux violences

Après plusieurs semaines d'incidents à Caen en marge des manifestations des Gilets jaunes, un rassemblement "Maintenant la paix !" est organisé ce dimanche 20 janvier à 14h30 devant l'hôtel de ville, pour dire stop aux violences, et appeler au dialogue social et au respect des institutions. Le rassemblement se veut apolitique. "Ce n'est pas contre les Gilets jaunes et pas pour le gouvernement non plus. Il n'y aura de discours, de défilé ou de slogans politiques", assure Gilles Pinçon, qui fait partie des organisateurs. "On veut que les actes de violence cessent, qu'on entame le débat national dans la sérénité. Les menaces contre les élus, les dégradations des permanences, ce qu'on voit à Caen depuis plusieurs semaines, ce n'est pas la démocratie, c'est de la violence et de la haine."

"Un ras-le-bol"

Selon Gilles Pinçon, le rassemblement répond à un besoin. "On reçoit beaucoup de messages de soutien de citoyens silencieux jusque-là face à ces violences", explique-t-il. "Il y a un ras-le-bol de gens qui ne savaient pas comment l'exprimer".

Derrière ce rassemblement se cachent tout de même des adhérents ou des proches de La République en Marche, comme Gilles Pinçon et Nicolas Gosselin (référent départemental LREM), même si ces derniers assurent l'organiser uniquement en tant que citoyens et non en tant que militants, et appellent toutes les forces politiques républicaines à se joindre au mouvement.