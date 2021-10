Le-Havre. France - États-Unis au Havre à guichets fermés : "ça fait plaisir !"

Le match entre la France et les États-Unis samedi 19 janvier 2019 au stade Océane du Havre (Seine-Maritime) promet du spectacle et les amateurs de football le savent ! Ce match de préparation au Mondial féminin se jouera à guichets fermés. Plus de 22 800 supporters sont attendus.

France🆚Etats-Unis se déroulera à guichets fermés au Havre ! 🙌



22 870 supporters sont attendus pour ce match de préparation à la Coupe du Monde 2019 🇫🇷 pic.twitter.com/cQXsO8CSAo — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 17 janvier 2019

"Ça fait plaisir !", se réjouit Olivia Detivelle, présidente du kop Ciel et Marine au Havre. Mais pour elle, "ce n'est pas tellement étonnant parce que l'équipe de France féminine fait toujours recette au Havre". Elle cite en exemple le France-Brésil en 2015 qui "était presque plein".

Un engouement pour le sport féminin

Il y a plusieurs raisons à cet engouement, la première étant l'affiche du match entre les Françaises, à domicile, et les Américaines, championnes du monde en titre. Il y a aussi un "effet coupe du monde qui arrive dans quelques mois, notamment au Havre. Je pense que les gens vont commencer à s'y intéresser de très près et là, c'était l'occasion de voir l'équipe de France face à l'une des meilleures voire la meilleure équipe du monde".

Et puis les Havrais sont particulièrement tournés vers le sport féminin d'après cette fidèle supportrice. "Au Havre, il y a plusieurs clubs féminins qui sont intéressants dans tous les sports, le HAC féminin en foot, handball, Aplemont basket, les rameuses de la société havraise de l'aviron, les Dieselles en rugby, le volley, etc. C'est assez développé."

Olivia Detivelle sera présente samedi et a "hâte d'y être, ça présage une superbe coupe du monde au mois de juin". Elle s'attend à un match festif, spectaculaire, "c'est du très haut niveau, c'est à ne pas rater !".

France-Etats-Unis, au stade Océane du Havre, samedi 19 janvier 2019, à 20h45.