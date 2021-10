Le-Havre. Coupe du monde au Havre : "donner envie de regarder du foot féminin"

Sur le terrain de football du Polygone du Havre (Seine-Maritime), les enfants des centres de loisirs de la ville font des dribbles, tirent au but et jouent au baby-foot géant, mercredi 15 mai 2019. Au milieu de toute cette agitation se dresse un trophée en or et bronze, de 47 centimètres et 4,6 kilos. Cet événement est en effet organisé par la Ville dans le cadre de la Coupe du monde de foot féminin, qui débute le 7 juin et est jouée, en partie, au stade Océane du Havre.

À 22 jours du début de la compétition, la ferveur commence à monter dans la ville : les tramways ont pris les couloirs de la Coupe du monde, les affiches se multiplient et des décomptes sont installés dans certaines rues.

Les enfants des centres de loisirs sont à coup sûr enthousiastes à l'idée d'accueillir cet événement et de le suivre à la télévision voire, pour certains d'entre eux, directement dans le stade. L'intérêt est là, mais ce n'est qu'un début, car si les noms des footballeurs français sont bien connus de la plupart des enfants, effet Coupe du monde masculine oblige, c'est en revanche plus compliqué du côté des féminines. Wendie Renard, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer sont citées par un ou deux seulement. Plusieurs raisons expliquent cela : le jeune âge de ces enfants, déjà, mais surtout le manque de visibilité du sport féminin.

"Si tout le monde connaît les joueurs de l'équipe de France, c'est parce qu'on les voit tout le temps à la télé."

La médiatisation de la Coupe du monde est alors un bon moyen de remédier à cela, indique l'ancienne joueuse de l'équipe de France Jessica Houara-d'Hommeaux. "Une Coupe du monde va peut-être donner envie aux gens de regarder du foot et surtout faire connaître les joueuses. Tous les matchs vont être retransmis, donc les gens vont forcément commencer à connaître un peu le football féminin", explique-t-elle, entre deux dribbles, interviews et signatures d'autographes. "C'est comme cela que ça marche : si tout le monde connaît les joueurs de l'équipe de France, c'est parce qu'on les voit tout le temps à la télé."

Jessica Houara-d'Hommeaux reviendra au Havre si l'équipe de France y joue. Ce sera soit en huitième de finale, soit en quart de finale, si les Françaises se qualifient. - Noémie Lair

L'avenir du sport féminin

Cette Coupe du monde pourrait aussi susciter des vocations. "On espère que ça donnera envie à plein de petites filles de chausser les crampons. Ça peut être une très belle fête pour le foot, le foot féminin et le sport féminin en général, et un vecteur d'émancipation pour beaucoup de filles et de femmes."

Un engouement qui saura trouver son écho au Havre, une ville où le sport féminin prend de plus en plus de place. Sa place.

Le trophée pèse 4,6 kilos. - Noémie Lair

