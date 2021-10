Rouen. Basket : le Rouen Métropole Basket attendu au rebond

Après une première défaite en 2019 sur le parquet de Poitiers, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) reçoivent pour la première fois en cette nouvelle année au Kindarena de Rouen l'équipe de Chartres, pour le compte de la 14è journée de Pro B à partir de 20h30.

Profiter de l'occasion pour rebondir

Et l'occasion semble toute trouvée pour retrouver la victoire face à un adversaire, 17e et avant-dernier au classement, qui n'a remporté que trois victoires pour dix défaites. De plus, les joueurs de l'Eure-et-Loir n'ont pas n'ont plus démarré l'année 2019 de la meilleure des manières en s'inclinant à domicile face à l'équipe de Denain (87-84).

Toujours 10e au classement, les joueurs d'Alexandre Ménard devront l'emporter pour revenir dans le top 8 qualificatif pour les play-offs. Une défaite, au contraire, risquerait de laisser leurs concurrents prendre le large.