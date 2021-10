Hors Normandie. Donald Trump paye le McDo à la Maison blanche

Qui donc n'a jamais rêvé d'être invité à la maison blanche pour déguster un maximum de burgers ? Absolument personne. C'est pourtant ce qui est arrivé à l'équipe de football des Clemson Tigers, vainqueur du championnat Universitaire, qui ont pu se délecter de hamburgers et de pizzas provenant des chaînes de fast-food Mc Donald's, Burger King ou encore Wendy's.

White House says President Trump "is personally paying for” event with National Champions Clemson tonight "to be catered with some of everyone's favorite fast foods,” because "much of the residence staff at the White House is furloughed” due to the ongoing government shutdown. pic.twitter.com/qeMc4iSKmG