Hors Normandie. Une trottinette électrique à plus de 80 km/h sur l'autoroute

Plus d'un million de vues en quelques jours, c'est le "score" que récolte la vidéo de cet homme circulant sur l'autoroute A86 en Trottinette électrique. Il s'agit visiblement d'un modèle pouvant atteindre les 80 km/h (la Dualtron Thunder), l'un des plus puissants et rapide sur le marché. Nous sommes loin de la trottinette électrique lambda puisque ce petit bolide coûte plus de 3 600€ et se démarque par sa puissance.

Il semble donc que le 2 roues n'ait pas été trafiqué, cependant il n'est pas homologué pour rouler à cette vitesse sur cette autoroute. Pour rappel au delà de 25 km/h, une trottinette électrique doit être déclarée auprès du ministère de l'intérieur et ne peut circuler sur un axe autoroutier sans identification comme le fait cet homme sur l'A86 à proximité de la Seine Saint Denis.

Nous noterons qu'outre la circulation de cette trottinette à cet endroit, le conducteur qui filme au volant est lui aussi en infraction. La vidéo a été postée sur le compte Tweeter d'un chauffeur de Taxi, qui apparemment n'est pas l'auteur de la vidéo.

Un mec qui fait de la trottinette sur la A86 a plus de 80 km/h oklm pic.twitter.com/B408oOYxCt — RAEZ taxi de parince (@zaherinho) 11 janvier 2019

L'autoroute A86 contourne toute la ville de Paris sur un périmètre plus large que le périphérique, c'est un tronçon extrêmement emprunté chaque jour ; on y trouve de nombreuses surfaces couvertes et souterraines, pas facile et surtout très dangereux lorsque l'on circule sans phare et sans protection.

A LIRE AUSSI.

La voiture volante, c'est pour demain ?