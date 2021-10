Alençon. Zone Libre : Soprano et Balavoine dans la boîte à musique

Soprano fête ses 40 ans ce lundi 14 janvier 2019. Valeur sûre de la scène française, l'ancien leader de psy4 de la rime a lancé en novembre 2018, Phoenix, son sixième album studio. Un album à qui on souhaite autant de succès que les deux précédents, l'Everest et Cosmopolitanie. Parmi ceux qui l'ont inspiré, Soprano cite souvent Daniel Balavoine. Ça fait 33 ans que le chanteur, né à Alençon (Orne), est mort dans un accident d'hélicoptère en Afrique. Le dernier album de Daniel Balavoine est sorti en octobre 85. On y retrouve quelques-uns ses plus grands succès l'Aziza, Tous les cris les sos, Sauvez l' amour (c'est le nom de l'album) ou encore aimer est plus fort que d'être aimé.

