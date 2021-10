Caen. Revivre Abba au Zénith de Caen

Money, money, money, must be funny in the rich man's world... Cette mélodie qui reste en tête toute la journée, il vous est possible de l'entendre, de la voir, de la vivre. En effet, ce dimanche, la vague ABBA déferle au Zénith de Caen avec plusieurs des musiciens originaux du groupe suédois et l'Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie rejoint par l'Orchestre Régional de Normandie. Mamma mia ! Si le quatuor iconique qui a gagné l'Eurovision 1974 et a vendu 380 millions de disques ne montera pas sur scène, ce sera presque tout comme. Plusieurs des musiciens originaux du groupe partageront le plateau avec de nouvelles chanteuses pleines de dynamisme et les musiciens de l'orchestre, sous la direction de Nader Abbassi. Préparez donc vos pantalons pattes d'éph' et vos costumes à paillettes !

Pratique. Dimanche 6 janvier 2019 à 16 heures au Zénith de Caen. De 28€ à 34€.