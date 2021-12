"Cette action a pour but d’attirer l’attention des citoyens sur l’opacité du système bancaire et ses conséquences : évasion fiscale, blanchiment d’argent, corruption, spéculation, l’instabilité financière etc.", selon un communiqué. Le rendez-vous est fixé à 14 heures place de la République à Caen devant la banque BNP.