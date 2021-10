Gruchet-le-Valasse. Concerts du nouvel an à Caux Seine Agglo

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019, le conservatoire Caux vallée de Seine (Seine-Maritime) organise ses concerts gratuits du nouvel an. Ils seront donnés à l'Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse. Sur scène seront présents les 55 musiciens de l'orchestre symphonique Caux vallée de Seine. Cette année la direction a été confiée à Lucie Leguay, cheffe d'orchestre.

Une cheffe de renom

Lucie Leguay, fondatrice et directrice musicale de l'Orchestre de chambre de Lille, a tourné en France, en Belgique et en Colombie avec l'Orchestre national de Bogota et l'artiste Wax Taylor pour le spectacle " Phonovisions Symphonic Orchestra ". Dernièrement, elle a remporté le premier Tremplin pour jeunes cheffes d'orchestre organisé par Laurent Bayle, le directeur général de la Philharmonie de Paris.

Programme Viennois

Le programme de ces concerts du nouvel an 2019 est placé sous le signe de la Vienne du 19e siècle.

• 1re partie



Johann Strauss fils : Ouverture de la Chauve-souris et Sous le tonnerre et les éclairs (" Unter Donner und Blitz ") (polka rapide, opus 324).

Johannes Brahms : 2 Danses Hongroises, n°1 et n°5.

Franz Schubert : Andante (2e mouvement) de la Symphonie n° 4.

Johann Strauss fils : Jockey Polka (polka rapide, opus 278).

• 2e partie



Piotr Ilitch Tchaikovsky : Valse des fleurs (extrait du ballet Casse-noisette).

Anton Dvorak : 2 Danses Slaves opus 72, n° 2 et n°7.

Ludwig van Beethoven : Allegretto (2e mouvement) de la Symphonie n°7.

Johann Strauss fils : Eljen a Magyar (Polka rapide, opus 332).

Johann Strauss fils : Tritsch Tratsch Polka (opus 214).

Concerts du nouvel an par l'Orchestre symphonique Caux Vallée de Seine – samedi 12 janvier 2019 à 20h30 et dimanche 13 janvier 2019 à 16 heures à l'Abbaye du Valasse (Gruchet-le-Valasse) – Gratuit sans réservation.