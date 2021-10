Équeurdreville. La piscine d'Equeurdreville fermée au moins jusqu'à lundi 14 janvier

À Cherbourg-en-Cotentin (Manche), après un début d'incendie sur une armoire électrique jeudi 10 janvier 2019, la piscine d'Equeurdreville restera fermée jusqu'à lundi inclus… au moins. En conséquence, les cours de natation prévus ce week-end sont annulés.

Des expertises sont en cours, et la ville attend l'arrivée d'une entreprise spécialisée de Lyon, lundi après-midi, afin d'établir un diagnostic et d'évaluer le montant des dégâts.

L'espace détente et les vestiaires impactés

La partie bassin n'est pas impactée, mais la panne touche une armoire qui gère l'éclairage, le chauffage et le traitement de l'air des vestiaires et de l'espace détente. "L'installation électrique n'est pas touchée, seulement l'armoire. Nous sommes en train de voir s'il est possible de brancher les commandes des vestiaires sur une autre armoire pour rouvrir l'accès aux bassins au plus vite", indique Dominique Hébert, maire-délégué.