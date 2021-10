Canteleu. Près de Rouen, la rixe dégénère en coups de feu

Tout est parti d'un simple différend commercial entre deux frères garagistes et une cliente qui n'aurait, selon eux, pas payé les réparations sur sa voiture. Le mercredi 9 janvier 2019, vers 22 heures, les deux hommes se rendent dans le secteur de la rue des Sorbiers, à Canteleu (Seine-Maritime), en espérant s'expliquer avec cette cliente. Lorsqu'ils repèrent le véhicule en circulation, ils lui bloquent le passage.

Des témoins ont entendu des détonations

Un début d'échauffourée éclate alors entre les garagistes et les trois passagers de la voiture : la cliente, sa sœur et le compagnon de cette dernière. C'est ce beau-frère qui appelle son propre frère et une autre personne en renfort. Des coups sont échangés au cours de la dispute et les deux garagistes assurent que l'un des deux nouveaux arrivants a sorti une arme et qu'il a tiré des coups de feu. Une version qui serait validée par des témoins qui ont entendu des détonations. Heureusement, personne n'a été blessé par ces possibles coups de feu.

Le bruit a fait intervenir des riverains qui sont parvenus à disperser les belligérants. Les deux garagistes ont pu être interceptés par la police alors qu'ils se rendaient vers le CHU de Rouen pour des blessures légères au visage et à l'arrière de la tête. L'un des deux a été conduit à l'hôpital par les pompiers et l'autre y est allé par ses propres moyens. L'enquête devra permettre d'entendre tous les acteurs de la scène pour mieux comprendre les faits.