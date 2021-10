Caen. Les cinq conseils d'un coach pour se (re)mettre au sport

Dans les salles de sport, le mois de janvier, c'est le boom des inscriptions. L'heure des nouveaux départs a sonné et se (re) mettre au sport arrive en tête des bonnes résolutions. Sauf que d'après le réseau et tracker d'activité Strava, cette bonne résolution ne tiendrait que… 12 jours ! Baptiste Allais, responsable de la salle de sport Elancia Caen centre livre ses quatre conseils pour que la résolution tienne bon.

Refaire le point sur son état

Avant de commencer, ne pas hésiter à consulter son médecin pour faire un bilan de santé. " Il est important d'identifier les éventuelles faiblesses pour ensuite adapter sa pratique. Parfois on a des problèmes de genoux, de dos, etc. Il s'agit de ne pas se blesser à la reprise et d'identifier ses besoins".

Adapter son matériel

Une fois ses besoins identifiés, il est plus facile de choisir un matériel adéquat. "Si par exemple on a mal aux genoux, il est conseillé de récupérer des bonnes chaussures. Neuves de préférence".

Pour choisir son matériel, ne pas hésiter à se tourner vers les vendeurs d'un bon magasin. "C'est primordial si on ne veut pas si, encore une fois, on ne veut pas se blesser". L'occasion aussi de se faire plaisir avec une tenue dans laquelle on se sent bien.

Fixer des objectifs

À court et à long terme, les objectifs sont une source de motivation. "À court terme, on peut fixer le nombre de séance à effectuer par semaine". Un but qui permettra d'atteindre celui à long terme, plus ambitieux.

Bien récupérer

La récupération est primordiale pour garder sa motivation. Au-delà des conseils classiques au sujet de l'hydratation et du sommeil, le coach conseille de bien répartir la charge. "Ça ne sert à rien de faire une grosse séance en début de semaine et mettre ensuite toute la semaine à récupérer. Il vaut mieux faire des plus petites séances". Des séances moins longues, qui trouveront plus facilement leur place dans l'emploi du temps parfois chargé.