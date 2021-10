Évreux. Stylos rouges dans l'académie de Rouen : "un ras-le-bol général"

"Le mouvement des stylos rouges émane d'un ras-le-bol général du corps enseignant", résume Élodie*. La jeune femme est professeur des écoles à Évreux (Eure) et représentante les stylos rouges mobilisés dans l'académie de Rouen (Seine-Maritime). Les stylos rouges, ce sont ces professeurs du primaire et du secondaire, du public comme du privé, qui expriment leur mal-être. C'est un mouvement né sur les réseaux sociaux, sous l'impulsion des gilets jaunes mais surtout du #pasdevague, un mot-clé avec lequel les enseignants faisaient part de leur souffrance au travail sur les réseaux sociaux. Le groupe Facebook national rassemble plus de 55 000 personnes, celui de l'académie de Rouen, qui vient de se lancer, plus de 330.

Plusieurs problèmes se cristallisent et sont dénoncés avec ce mouvement, à commencer par la rémunération par rapport au temps de travail effectué. Élodie met notamment en avant le "travail invisible" :

"On est entre 42 et 45 heures de travail hebdomadaire" Impossible de lire le son.

Avec ce travail invisible, elle estime travailler entre 42 et 45 heures par semaine. "C'est quelque chose dont les gens doivent prendre conscience et cela doit engager une véritable revalorisation salariale, explique l'institutrice. Aujourd'hui, un professeur des écoles débutant a un salaire de 1 400 euros nets par mois alors qu'on a quand même un bac + 5 et qu'on a passé un concours ultra-sélectif ! Au bout de 10 ans de carrière, on est à 1 775 euros. On veut juste être payés à la mesure du travail que l'on fait et de ce qu'on apporte à nos élèves."

Et pourtant, les professeurs sont toujours la cible de critiques : "on passe pour des profs toujours en vacances, malades, qui se plaignent alors qu'ils ont peu d'heures de travail".

Les stylos rouges demandent surtout plus de reconnaissances :

"On se fait insulter de feignants" Impossible de lire le son.

Elle demande alors une plus grande écoute et un plus grand dialogue, surtout de la part des hommes et femmes politiques. Plusieurs actions concrètes sont en train d'être débattues.

Les stylos rouges demandent également la fin des suppressions de postes, un nombre limité d'élèves par classe, "plus de moyens pour les élèves à besoins particuliers", l'arrêt des réformes au niveau du secondaire et un changement dans la formation des professeurs avec plus de cours pratiques. Pour Élodie c'est simple, "l'école ne pourra pas aller mieux si les professeurs ne se sentent pas mieux".

*Elodie ne souhaite pas donner son identité complète en raison de son devoir de réserve.