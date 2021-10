Hors Normandie. La Casa de Papel : Toutes les infos et les premières images de la saison 3

Si vous n'avez jamais vu La Casa de Papel, regardez les deux premières saisons avant de lire la suite. La série espagnole qui a braqué 2018 sera de retour cette année et les premières images qui ont fuité sont pour le moins surprenantes !

Dans les deux saisons précédentes on voit des braqueurs, ayant fait leurs preuves par le passé, se réunir autour d'un homme, le professeur, afin de commettre la casse du siècle dans la maison royale de la monnaie d'Espagne.

Tout d'abord un premier teaser a été dévoilé dans lequel on voit les principaux protagonistes se réunir dont Berlin qui est pourtant censé être mort dans la saison 2.

Mais le plus surprenant reste à venir. Les premières images de la saison 3 ont fuité sur les réseaux sociaux. Elles ont été capturées lors d'un tournage à Florence en Italie.

On voit le professeur et Berlin se faire une accolade en pleine rue, chose qui paraît difficilement plausible quand on sait que Berlin est mort.

Différentes théories existent autour du scénario de la prochaine saison. Certains pensent que l'on suivra les anciens braqueurs dans leurs nouvelles vies. Il se pourrait également que cette prochaine saison se passe, en réalité, en amont du braquage ou encore que les braqueurs n'ont pas récolté assez d'argent et souhaite commettre à nouveau le casse du siècle, même si Alex Pina le créateur de la série, a réfuté cette théorie lors du dernier festival de télévision de Monte-Carlo "Ce serait difficile de revenir au monde de la criminalité vu qu'ils sont millionnaires désormais, ils ne peuvent pas voler de nouveau."

On sait d'ores et déjà que de nouveaux personnages vont être intégrés à la série. Les fans découvriront donc Bogota incarné par l'acteur espagnol Hovik Keuchkerian, Alicia sera interprétée Najwa Nimri qui fait partie du casting de la série Derrière les barreaux. Fernando Cayo qui a notamment tourné dans L'orphelinat jouera Tamayo et l'acteur argentin Rodrigo de la Serna se glissera dans la peau de L'ingénieur.

En attendant le retour de la série sur nos écrans vous pouvez toujours voir ou revoir les saisons précédentes sur Netflix.