Saint-Lô. Cahiers de doléances : une expression populaire depuis… le Moyen Âge !

Afin d'apaiser le climat social né du mouvement des gilets jaunes, des cahiers de doléances ont été ouverts dans les mairies avant un grand débat qui durera trois mois.

Rien de nouveau donc… Dans l'histoire, ces cahiers de doléances sont apparus dès le Moyen Âge, depuis Philippe le Bel au 13e siècle, dans des temps de grandes difficultés financières, certains monarques, au lieu d'imposer de nouveaux sacrifices aux contribuables préféraient obtenir leur consentement via ces cahiers de doléances avant la convocation d'états généraux. Certains rois ont fait des concessions et s'offraient la paix sociale, jusqu'à la consultation populaire la plus connue qui amena à la révolution en 1789.

Inégalités sociales et réforme du système fiscal

Contestation de l'autorité absolue, critique des privilèges, justice sociale et fiscale étaient les principales requêtes, que l'on retrouve aujourd'hui !

Nicolas Abraham en charge des archives anciennes aux Archives départementales de la Manche :

Nicolas Abraham Impossible de lire le son.

Ces cahiers de doléances sont ouverts en mairie. Ils alimenteront le débat national qui s'ouvrira en Normandie dans l'Eure le 15 janvier 2019 en présence du président de la République, cette expression populaire se prolongera jusqu'au 15 mars prochain