Caen. La Normandie est l'une des destinations à visiter en 2019 !

La Normandie est une belle région, dont l'histoire est racontée partout dans le monde. Elle avait été désignée par Lonely Planet comme l'une des régions à visiter absolument en 2019. L'armada de Rouen (Seine-Maritime) ainsi que le 75e anniversaire du Débarquement étaient mis en avant. Ce dernier est une nouvelle fois mis en avant dans un classement qui met à l'honneur la Normandie. Un article de l'illustre quotidien anglais The Guardian met en avant la région normande parmi les régions à visiter cette année.

Une longue liste

La Normandie est très (bien) entourée dans la liste des destinations en 2019. Il faut de sacrées longues vacances pour visiter tous les lieux cités : Taiwan, Samarkand en Ouzbekistan, Macau, le Nord du Vietnam, Singapour, le Kyrgyzstan, Gujarat en Inde, le Japon, les îles Féroés, l'Allemagne, Vevey en Suisse, la France, la Slovénie, Plovdiv en Bulgarie, l'île de Madère, Matera en Italie, Lyon, Bristol, la région du Yorkshire en Angleterre, Brighton, Manchester, Portsmouth, l'Irlande du Nord, le Grand Canyon, New-York, Tennessee, la Floride, le Mexique, l'Argentine, La Havane, Belize, Los LLanos en Colombie, Gisborne en Nouvelle Zélande, la Tasmanie, São Tomé and Príncipe, l'Ethiopie, le Rwanda, Durban en Afrique du Sud ainsi que la Jordanie.

La traduction de l'article : " À l'aube du 6 juin 1944, la Normandie était le théâtre de la plus grande invasion en provenance de la mer de l'histoire de la guerre - une opération qui changea l'issue de la seconde guerre mondiale. Ainsi, en 2019, 75 ans plus tard, tous les regards seront rivés sur les plages du débarquement et les sites de la bataille de Normandie. Défilés, feux d'artifice, aérodromes et reconstitutions seront au programme. Les commémorations incluent des cérémonies à l'heure exacte du jour J sur les cinq plages du débarquement : Utah, Omaha, Or, Juno et Sword, qui s'étendent de l'estuaire de Carentan à Ouistreham. Parmi les reconstitutions figure une randonnée de "la nuit la plus longue", d'une durée de six à sept heures, qui se terminera sur la plage d'Utah sur les traces de soldats américains (le 9 juin), et des scènes de la vie quotidienne des troupes à Carentan (du 6 au 10 juin). Le Festival international du film Normandy World War 2, qui se tiendra en 2019 (du 2 au 7 juin, dans plusieurs endroits), proposera des projections de films et de documentaires ainsi que des interviews d'acteurs, de réalisateurs et de vétérans. "