Bayeux. Collision entre deux voitures dans le Calvados : quatre blessés

Un accident de la circulation est survenu près de Bayeux (Calvados), jeudi 3 janvier 2019, dans la soirée, peu après 18 heures. Il s'est déroulé à proximité du rond-point Eisenhower, un lieu de rassemblement des Gilets jaunes. À cet endroit, la route est non-éclairée, avec une visibilité réduite pour les véhicules.

Une enquête ouverte

Une voiture a percuté un autre véhicule, à proximité d'un barrage filtrant. Quatre personnes ont été blessées dans l'accident, trois légèrement et une plus grièvement. Ses jours ne sont pas en danger. Ils ont été transportés à l'hôpital de Bayeux. Une enquête de gendarmerie est ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.

