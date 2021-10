Alençon. Tendance Live : 1000 places disponibles à la FNAC Alençon

La radio Tendance Ouest et la Communauté Urbaine d'Alençon présentent la 6ème édition du Tendance Live Anova le vendredi 18 janvier 2019. 1000 nouvelles places gratuites sont à retirer en exclusivité à la FNAC Alençon (Centre commercial Carrefour 61 Rue de Bretagne - 61250 Condé-sur-Sarthe).

1000 nouvelles places

La FNAC Alençon est pour la première fois partenaire du Tendance Live de Tendance Ouest. A partir de 10h00, le samedi 5 janvier, pour débuter l'année 2019, 1000 nouvelles places gratuites du concert seront distribuées à l'accueil du magasin.

3h00 de concert gratuit

Le Tendance Live Anova est le plus grand concert gratuit organisé dans le département de l'Orne. Plus de 3h00 de concert avec une dizaine d'artistes dans une salle aux qualités acoustiques irréprochables, des animations et des cadeaux pour une soirée festive, familiale et gratuite.

Découvrez l'ensemble de la programmation ICI

Tendance Live Anova numéro 6, le vendredi 18 janvier 2019 - Tendance Ouest

