Alençon. Tendance Live : la Communauté Urbaine d'Alençon partenaire du concert

"Le grand concert Tendance Live signe son retour le 18 janvier prochain à Anova. Une dizaine d'artistes, d'envergure internationale ou nationale mais aussi des talents locaux, vont se succéder sur la très belle scène de notre parc des expositions pour près de 4 heures de concert gratuit. Pour cette édition 2019, la Communauté Urbaine d'Alençon renouvelle son soutien à la radio Tendance Ouest qui organise pour la 6e année consécutive cet évènement largement plébiscité par le public. Ce sont en effet près de 5 000 spectateurs qui sont attendus à cette soirée musicale et festive. Bravo à Tendance Ouest et merci à toutes celles et ceux qui œuvrent dans les coulisses pour faire le succès du Tendance Live.

Bon concert à toutes et à tous."

Ahamada DIBO

Président de la Communauté Urbaine d'Alençon