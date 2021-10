Cherbourg. Cherbourg : le pont-tournant en panne

Le pont-tournant de Cherbourg (Manche) qui relie le centre-ville aux quartiers des Bassins et du Val de Saire a subi une panne dans la soirée du jeudi 3 janvier 2019. Piétons et automobilistes ont été contraints de faire un détour pendant plusieurs heures. La situation s'est reproduite vendredi 4, vers 8H30. Les barrières ont finalement été relevées vers 9h, mais le pont n'est plus mobile, empêchant les bateaux de passer. Des réparations sont en cours, selon la capitainerie jointe par La Manche Libre.