Retrouvez le car-podium Tendance Ouest toute l'après-midi à Vimoutiers. Des invités se succèderont au micro de Charles et Thibault Deslandes pour parler de cette grande course cycliste Paris-Camembert. Ecoutez Daniel Mangeas, speaker officiel du Tour de France et de Paris-Camembert, livrer ses impressions sur les coureurs engagés: