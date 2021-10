Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 3 janvier

BÉLIER

Si vous êtes invité ce soir, n'hésitez pas foncez. Tout semble vous être favorable. Si vous vous êtes fait plaquer récemment… la place étant libre, vous pourriez jouer un bon coup de poker.

TAUREAU

N'espérez pas grand-chose pour de cette journée en demi-teinte ; sauf de pouvoir se poser, flâner et être heureux tout simplement, si vous ne travaillez pas aujourd'hui.

GÉMEAUX

Ce que vous mettez en place s'avérera productif à moyen terme. À condition d'accepter les judicieux conseils d'une personne expérimentée.

CANCER

Le pire n'est pas d'être malheureux à cause de quelqu'un mais d'être malheureux à cause de personne parce qu'il n'y a rien dans sa vie. Les astres vous conseillent si vous êtes seule de vous changer les idées et de sortir un peu. On ne sait jamais.

LION

Le soleil brille dans votre signe. Tout va pour le mieux. Pourquoi le nier. On vous aime et on ne se cachera pour vous le dire sinon vous le faire comprendre.

VIERGE

Votre caractère bien trempé saura dissiper quelques malentendus en mettant certains points sur les I. L'après-midi sera plutôt favorable aux confidences et à tout ce qui relève de l'intimité.

BALANCE

Vous adorerez tout ce qui peut être un peu exotique ; certes vous aimeriez bien prendre un billet d'avion et partir au plus loin, ou tout du moins vous évader.

SCORPION

Vous vous posez beaucoup de questions ! de plus beaucoup de tensions. Essayez de faire une petite pause ce ne serait pas du luxe.

SAGITTAIRE

Si hélas vous êtes sans emploi… certains appuis vous ouvriront des portes. Il faut absolument être plus sur de vous, sinon vous risquez de passer à côté de quelque chose.

CAPRICORNE

Des tensions persistent… heureusement Mercure va dissoudre toutes les zones d'ombres en cours et c'est une très bonne chose. Pourquoi ne pas faire un peu de sport ?

VERSEAU

Vous avez de l'humour en ce moment ? c'est une bonne chose car vous devrez essuyer quelques désagréments. si vous vous livrez à quelques réparations faites attention à ne pas vous blesser.

POISSONS

Journée de calme relatif. Le soleil et saturne limitent la casse. Attention aux rivalités et aux tensions familiales. Faites attention aux dépenses irréfléchies.