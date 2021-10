Livre. Des élèves normands racontent leur école : cahier-journal d'après-guerre

Christophe Wargny puise dans les archives de son père, un maître d'école passionné de pédagogie active, et nous faire découvrir le quotidien d'une école normande de 1947 à 1949.

Un retour aux sources

Normand de souche, né en 1944, Christophe est l'auteur de nombreux ouvrages documentaires consacrés à la situation du tiers-monde et aux moyens d'enrayer la paupérisation. En tant que chercheur militant, il a d'ailleurs passé une partie de sa vie en Haïti et au Sahel mais, à la soixantaine, il décide de revenir à ses racines.

Après une biographie sur Monseigneur Gaillot, il publie un récit d'enfance, La carte, la crème et les hannetons avec pour toile de fond l'immédiate après-guerre. Des élèves normands racontent leur école est un ouvrage documentaire qui présente les méthodes pédagogiques du père via les journaux tenus par les élèves. Ceux-ci y recensent les activités extrascolaires et les ateliers pratiques orchestrés par le père.

Un père engagé

"Mes deux parents étaient maîtres d'école à Valmont. Ma mère était en charge des petites classes et mon père des plus grands. Il était aussi le directeur de l'école. Des deux, c'était lui le plus passionné de pédagogie. En tant qu'instituteur Freinet il menait une pédagogie active. C'était un vrai hussard de la république !" Cette méthode pédagogique consiste à favoriser le libre apprentissage en attisant la curiosité des enfants, encourage l'autonomie des élèves et mise sur l'expérimentation comme moyen d'apprentissage.

"Cette méthode venait tout juste de voir le jour mais mon père s'est passionné pour celle-ci. Il était vraiment avant-gardiste à l'époque ; seuls 2 à 5 % des instituteurs optaient alors pour cette pédagogie. Il organisait de nombreuses sorties aux alentours de Valmont comme la visite d'une sucrerie, d'une ferme piscicole, d'une cressonnière ou d'une linerie, et proposait des leçons de choses en plein air. Malgré les pénuries, il parvint même à emmener ses élèves en voyage scolaire quelques semaines en Alsace. La classe se faisait le plus possible en extérieur."

De précieux documents

C'est en triant les archives familiales que Christophe met, par hasard, la main sur les cahiers tenus par la classe de 1947 à 1949 : "Quotidiennement et à tour de rôle, les élèves racontaient ce qu'ils ont fait en classe et hors de la classe. C'est un album écrit à la plume et illustré par des documents d'époque, une mine d'information qui nous renseigne sur cette expérience que mon père a menée sur deux ans et sur la vie quotidienne d'un village normand après-guerre".

Pour compléter cette documentation, Christophe parvient même à retrouver des anciens élèves et recueille aussi leur témoignage. "Ceux que j'ai pu interroger ont gardé de vifs souvenirs de ces excursions. Les déplacements se faisaient dans des camions bennes simplement aménagés avec des bancs ou à vélo. Ils assistaient aux comices agricoles des villages avoisinants ou partaient en balades dans les valleuses de Fécamp pour observer la faune et la flore. Le voyage en Alsace, la découverte de vignobles et des villes, est resté pour beaucoup un évènement extraordinaire mais il y avait aussi de nombreuses activités sportives au quotidien et même un lopin de terre cultivé par les élèves !"

Christophe Wargny, Des élèves normands racontent leur école, Éditions Le pucheux, 22€.