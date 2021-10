festivités. A Caen, une crèche vivante place Bouchard

Noël approche... Et l'origine de cette fête religieuse reste inlassable. Celle-ci sera jouée et mise en scène par des bénévoles sous forme de crèche vivante, dans l'église Saint-Sauveur, place Bouchard à Caen (Calvados). Le spectacle a été spécialement conçu pour le jour J et plus de 80 bénévoles se sont mobilisés. Une "équipe spectacle" a mis au point un scénario original, avec des scènes directement inspirées du récit biblique de l'histoire de Noël. Sous la houlette d'un metteur en scène, et encadrés de plusieurs techniciens, les différents acteurs de tout âge, y compris les nouveaux nés qui incarnent l'enfant Jésus, se donnent à cœur joie. Un spectacle vivant qui aura lieu... en musique ! Dehors, retrouvez les animaux de la crèche et partagez un goûter offert, au cœur du village de Noël.

Pratique. Samedi 15 décembre 2018 à 15, 16, 17 et 18 heures, à l'église Saint-Sauveur à Caen.