Cherbourg décroche son usine d'éoliennes offshore

La nouvelle a été confirmée ce vendredi 6 avril 2012 à la mi-journée. Le gouvernement a annoncé sa décision de confier au consortium EDF/Alstom la construction de trois champs d'éoliennes offshore au large des côtes françaises.

C'est donc un très bonne nouvelle pour Cherbourg où Alstom a décidé d'implanter une usine de construction de pâles et de mâts d'éoliennes. Le reste de la production se fera à Saint-Nazaire.

500 emplois directs

C'est une véritable aubaine pour l'agglomération cherbourgeoise, puisque 500 emplois directs devraient être créés à l’horizon 2015-2016. Par ailleurs, 150 entreprises régionales pourraient également bénéficier de l’implantation de cette nouvelle activité industrielle en Basse-Normandie.

A l'annonce de cette nouvelle, Laurent Beauvais (président de région), Jean-François Le Grand (président du Conseil général de la Manche) et Bernard Cazeneuve (député-maire de Cherbourg) ont déclaré : "Cette implantation industrielle à Cherbourg ouvre une nouvelle page de l’histoire humaine et industrielle en Basse-Normandie. La décision confirme la pertinence de notre engagement et de nos investissements dans l’innovation, la recherche et le développement durable."