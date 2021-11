Koh Lanta, les premières minutes de la Revanche des Héros

Ce sont les aventuriers au palmarès le plus impressionnant : ils ont remporté le plus grand nombre de jeux de confort et d'épreuves d'immunité, ils ont survécu à de nombreux conseils et ont surmonté toutes les privations. Aujourd'hui, ils rêvent encore tous du titre "d'ultime survivant" de Koh-Lanta.

Huit femmes : Isabelle, Wafa, Fabienne, Marine, Coumba, Guénaëlle, Maud, Patricia. Huit hommes : Patrick, Nicolas, Moussa, Bertrand, Francis, Teheiura, Claude, Freddy. Ces seize aventuriers vont devoir se surpasser et accepter tous les sacrifices…

Les conditions de survie seront encore plus difficiles que d'habitude. Privés pour la première fois de riz et sans la possibilité de gagner le feu, ils ne pourront compter que sur leur expérience pour s'en sortir. La compétition s'annonce rude et acharnée mais ils le savent : à la fin, il n'en restera qu'un.