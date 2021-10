Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mardi 25 décembre

BELIER

Le soleil brille sur votre thème et là tout est possible. Vos occupations et vos amours sont encouragés et les astres sont bienveillants.

TAUREAU

Vous aimeriez semer le bonheur sur la terre. Chanter la vie, le soleil et l'amour. Bon pour aujourd'hui ça va… On ne peut pas vous reprocher d'être naïf. Vous avez du soleil dans la tête et vos rêves qui vous tiennent par la main.

GÉMEAUX

Pour un bon fonctionnement général, vous devriez peut-être commencer par adopter une règle de diététique pour vivre mieux. Alors effectivement la dinde, la buche et les bacchanales qui vont bien, ne vous aident pas à recouvrer votre taille de sylphide.

CANCER

Encore une fois vous aurez mille choses à faire avant ce soir ! vous qui rêviez de temps de libre aujourd'hui, c'est râpé. Vous êtes hyper actif.

LION

Des histoires incroyables vous tombent dessus. Rien de sérieux, simplement de quoi vous divertir pour toute cette journée. Du calme sur les excès.

VIERGE

Vous avez la nostalgie de personnes qui ne sont plus, avec l'impression de ne pas avoir été assez loin. Revoir le film à l'envers ne sert guère à grand chose. Consacrez vous à des gens bien vivants.

BALANCE

Pouvoir tout faire quand vous le désirez ! Vous n'êtes pas un lion pour rien. Qu'importe l'avis des autres ! vous menez votre petit bonhomme de chemin. Il semble que vous soyiez comblé des derniers jours passés.

SCORPION

Copiez n'est pas jouer ! vous aurez l'impression de vous faire voler vos idées. Il risque d'y avoir de l'électricité dans l'air. Tout vous fatigue.

SAGITTAIRE

Vous avez l'impression qu'avec votre partenaire c'est vrai… du bonheur cousu main. Il y eut des orages, parfois vous y repensez. . Mais avec le dialogue, les barrières de l'indifférence sont tombées.

CAPRICORNE

Vous recevrez un SOS de la part de l'un de vos amis. Ne faites pas le sourd et tendez la main. La situation est sérieuse. Santé, famille.

VERSEAU

Cette semaine est inscrite sur le ton des choix impératifs. Il va falloir vous mouiller et notamment vous affirmer. Savoir comprendre l'autre et accepter d'attendre… les mots ne suffisent pas forcément.

POISSONS

Gros coup de fatigue lié à une activité quelque peu débordante. Vous allez pouvoir recharger vos batteries. Faites attention à votre alimentation - curieusement Neptune appelle aux risques de chute.