Les guitaristes sont en deuil : Jim Marshall n'est plus

Considéré comme une légende de l'histoire du rock - au même titre que Leo Fender, Les Paul et Seth Lover -, James Charles Marshall, né dans le quartier londonien de Kensington, avait commencé par créer un amplificateur de son en 1962.

Depuis, sa création a été travaillée, améliorée et déclinée pour être désormais souvent incontournable sur nombre de scènes du monde entier, avec une esthétique de lettrage de logo reconnaissable entre mille et un son qui l'est tout autant.

Surnommé «the father of loud» (le père du son puissant), il s'est s'éteint ce jeudi à Londres. Il avait 88 ans.