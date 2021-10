Alençon. Alençon : procès pour trafic de drogue renvoyé

Leur procès le vendredi 30 novembre 2018 avait déjà été renvoyé, faute de temps. Prévu jeudi 19 décembre, il a à nouveau été renvoyé. Cette fois-ci au 11 janvier. Deux jeunes de 19 et 21 ans sont accusés à Alençon (Orne) et à Nantes (Loire-Atlantique) d'acquisition, détention, transport, cession de cannabis, de cocaïne et d'ecstasy.