Caen. Zone Libre : la boîte à musique retourne en enfance

La plus célèbre nourrisse de la planète est de retour aujourd'hui au cinéma grâce à Disney. 54 ans après, le deuxième volet des aventures de Mary Poppins sort aujourd'hui en France. Pour incarner la nurse des enfants Banks, la sublime Emily Blunt a remplacé la non moins magnifique mais tout de même vieillissante Julie Andrews. Une Julie Andrews qui restera à jamais l'interprète de l'une des plus célèbres et de la plus imprononçable des chansons des chansons de Disney. Retour en enfance dans la boîte à musique du jour avec Supercalifragilisticexpialidocious.

Zone Libre - La boîte à musique - 19 décembre Impossible de lire le son.