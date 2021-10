Le-Havre. Jeff Panacloc entame sa nouvelle tournée en Normandie

C'est l'un des duos phares depuis plusieurs années, Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc reprennent la route dès la fin de cette semaine pour démarrer une nouvelle tournée dans l'hexagone, cette dernière mettra en avant le nouveau spectacle "Jeff Panacloc contre-attaque". Jean-Marc traditionnellement connu pour son humour va cette fois-ci faire la blague de trop ; l'occasion pour Jeff de présenter deux nouvelles marionnettes et du coup deux nouvelles voix.

Les deux heures de spectacle représentent un véritable sport des cordes vocales pour Jeff, il ne s'arrête jamais ; plusieurs personnages à gérer, des passages où lui-même se met en valeur, la chanson s'invitera aussi sur ce show. Laissons notre ventriloque se confier par téléphone pour Tendance Ouest.

Jeff Panacloc se confie, en solo Impossible de lire le son.

Jeff est fan des grands ventriloques Américains avec plusieurs marionnettes sur scène, ce qu'il souhaite c'est ne jamais reproduire deux fois la même chose sur scène, décevoir le moins possible, car le public est de plus en plus exigeant. Ici pour les dates de cette nouvelle tournée ne verrez donc pas une copie du premier spectacle "Jeff Panacloc perd le contrôle".

Vous l'avez entendu ci-dessus dans notre entretien téléphonique, Jean-Marc n'est pas intervenu, nous l'avons laissé se reposer dans sa valise. Mais au fait est-ce qu'un spectacle sans lui est envisageable ?

Un spectacle sans Jean-Marc, est-ce possible ? Impossible de lire le son.

Un spectacle familial pour bien démarrer les fêtes de fin d'année

Deux dates sont à retenir pour ne pas manquer ce show humoristique minutieux et très travaillé, ce vendredi 21 Décembre à 20h au Carré des Docks du Havre (billetterie sur dockslehavre.com) et le lendemain, samedi 22 Décembre à 20h au Parc Anova d'Alençon (réservations sur anova-alenconexpo.com).

Notez que Jeff Panacloc repassera en Normandie au zénith de Rouen le 27 Février 2019 et au zénith de Caen le 28 Février 2019, toutes les dates de sa tournée sur jeffpanacloc.com.