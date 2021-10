Le Mont-Saint-Michel. Manche : un cadeau pour chaque visiteur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel

Le Centre des monuments nationaux (CMN) passe, pour la première fois de son histoire la barre symbolique des 10 millions de visiteurs en 2018, dans la centaine de monuments qu'il gère, répartis dans toute la France, dont le Mont-Saint-Michel (Manche). Une fréquentation qui dépasse les chiffres de 2014 avec plus 9,4 millions de visiteurs.

Un laissez-passer offert

Pour célébrer cet évènement, le Centre des monuments nationaux (CMN) va offrir, ce mercredi 19 décembre 2018, a l'ensemble des visiteurs franchissant, le seuil d'un monument national dont le Mont-Saint-Michel (Manche), un laissez-passer pour visiter un autre monument de son réseau avant le jeudi 31 janvier 2019 et participer à un jeu en ligne, sur son site, qui totalise 10 millions de pages vues depuis le début de cette année. Il s'agit de partir à la chasse du "Monument Mystère" à l'aide d'énigmes. À gagner un an de visites de monuments pour deux pour un an et des ouvrages aux Éditions du patrimoine.