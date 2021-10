Goderville. Seine-Maritime : opération "collège mort" à Goderville

Inquiétude au collège André-Gide de Goderville (Seine-Maritime). Les représentants des parents d'élèves s'interrogent après une nouvelle baisse des subventions départementales accordées à l'établissement. "Cette année, il y a 15 000 euros de dotations en moins, explique Stéphanie Adeline. Cela s'ajoute aux 39 000 euros de moins depuis trois ans."

Ils organisent donc une opération "collège mort" ce mercredi 19 décembre 2018 en invitant les parents à ne pas déposer leur enfant au collège, en se rassemblant devant l'établissement et en appelant à signer une pétition. "On veut montrer qu'on est inquiet et mécontent de la situation, d'autant que le collège est vieillissant donc que les dépenses de fonctionnement sont importantes au niveau du chauffage, etc."

Inquiétude sur les sorties et les voyages

Les parents d'élèves craignent avec cette baisse du montant des subventions une dégradation des conditions de travail des enfants et des enseignants. Dans leur pétition, ils citent par exemple des restrictions sur le nombre de photocopies et la vétusté de l'établissement. Ils dénoncent surtout l'annulation de sorties scolaires et le risque d'annulation de voyage dans les années à venir.

Ils demandent alors "la révision du budget qui a été attribué et que l'établissement soit mentionné comme collège rural isolé".

"De nombreux collèges n'utilisaient pas tous les crédits alloués"

De son côté, le Département met en avant la mise en place depuis 2013 d'un "système de limitation des dotations car il a observé que de nombreux collèges n'utilisaient pas tous les crédits alloués". "Malgré le renforcement de ce système, en 2017, les crédits non utilisés par les collèges et 'dormant' sur leur fonds de roulement s'élèvent à 8,8 millions d'euros", indique le Département. "Ces fonds, d'un montant conséquent et sans affectation prévue dans le temps, peuvent apparaître comme une thésaurisation indue des deniers publics dont il est inutile de rappeler la rareté." Le Département qui précise également que plusieurs aides et actions ont été menées pour accompagner les collèges.