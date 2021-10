Hockey. Luc Chauvel fait le bilan à la mi-saison

Trois questions à Luc Chauvel, entraîneur du Hockey club de Caen.

Êtes-vous satisfait

des résultats ?

Il y a du positif, dans l'état d'esprit avec un groupe qui travaille bien. Comptablement, on est sur notre feuille de route. On sait que ça va se jouer autour de 38 points, on en a déjà 22.

Qu'ont apporté

les recrues de cet été ?

Les recrues sont très positives. Pas seulement sur la glace. Elles le sont aussi humainement. Je ne suis pas surpris de l'apport de Phil Bushbacher car il avait pas mal marqué dans d'autres championnats.

Maintenez-vous la 8e place comme objectif

final de championnat ?

On aurait pu viser plus haut, mais on ne doit pas oublier notre ligne directrice. Dès qu'on s'en éloigne on voit qu'on peut avoir du mal à gagner les matchs, alors il faut revenir à nos fondamentaux.

