Le-Havre. Le Havre : un concours de nouvelles pour sensibiliser à l'écriture

Le concours de nouvelles fête en 2019 sa neuvième édition, au Havre (Seine-Maritime). Il est né de l'envie de mobiliser les étudiants à l'écriture et de mettre en lumière la filière création littéraire havraise qui propose un cursus universitaire complet. Depuis, il s'est étendu à de nouveaux publics. Le concours est soutenu par la ville et organisé par l'UFR – Lettres et Sciences Humaines de l'université du Havre, Sciences Po et l'ESADHaR. Le mercredi 12 décembre 2018, le thème de l'édition 2019 a été présenté : "la chute". En 2018, 74 nouvelles avaient été déposées sur le thème de l'insomnie.

Des ateliers

Le service jeunesse et vie étudiante de la ville du Havre met en place des ateliers d'écriture. Pour la catégorie "jeune public" ces ateliers sont portés par le service Médiation culturelle et connaissance des publics. Pour les collégiens et les lycéens, ces ateliers sont organisés au sein des établissements scolaires participants.

Une marraine, un parrain

Elsa Escaffre est marraine de l'édition 2019 du concours de nouvelles. Diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en 2010, elle a développé une pratique de sculpture, d'installation ainsi que d'écriture. Elsa Escaffre signe depuis 2015 des publications dans différentes revues d'art.

Frédéric Forte est lui parrain de l'événement. Il est poète et membre de l'Oulipo, auteur d'une dizaine de livres. Frédéric Forte s'intéresse en particulier aux questions d'invention formelle.