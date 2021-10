Rouen. Encore des idées de cadeaux pour ce Noël 2018 !

À l'approche du Noël 2018, la rédaction de Tendance Ouest à Rouen (Seine-Maritime) s'est intéressée aux dernières tendances en matière de cadeaux pour les enfants.

Les best-sellers

S'il y a un cadeau qui est particulièrement recherché, c'est la poupée Luva Bella. Très réaliste dans ses mouvements, elle tète son biberon, mange à la cuillère et réagit quand l'enfant joue avec. La toupie reste aussi un incontournable comme l'Infinity Nado.

Les jouets connectés

Parmi les autres commandes importantes, il y a de plus en plus de jouets connectés et cela dès le plus jeune âge. Les nouveaux jeux en réalité augmentée font aussi leur apparition et captivent les jeunes générations pour les transporter dans une autre dimension.

Les super-héros

Cette année, la hotte du Père Noël devrait encore être remplie de jeux à l'effigie de super-héros, tout autant appréciés des filles que des garçons comme Harry Potter puisque la saga de J. K. Rowling fête ses 20 ans. Les enfants apprécient le casque de réalité augmentée Iron Man qui leur permet de se mettre dans la peau de leur super-héros préféré !

Les jeux de société

Enfin, les jeux de société restent un classique indémodable, particulièrement sous le sapin de Noël. Les enfants peuvent ainsi exprimer leur créativité et développer leur imagination tout en profitant de moments avec leurs parents.