Rouen. À Rouen, les Dragons vous ramènent chez vous le soir du 31 décembre

C'est "votre dernière B.A. de l'année 2018 et la première de 2019", lance Jean-Christophe Pereira Coutinho, directeur de l'association les Dragons vous ramènent à Rouen (Seine-Maritime). Ce service, renouvelé pour le soir du lundi 31 décembre 2018, consiste à raccompagner les automobilistes ne se sentant pas en état de conduire.

300 personnes en 2017

Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, "c'est à la mairie de Rouen, dans la salle des mariages et celles attenantes, que sera installé le quartier général avec le standard, le lieu de rassemblement et d'attente où seront servis des plateaux-repas pour les bénévoles".

Le bilan tiré par l'association en 2017 est positif avec 138 voitures conduites par les bénévoles et plus de 300 personnes raccompagnées. Jean-Christophe Pereira Coutinho souhaite également que soit approfondie la prévention auprès des plus jeunes. Il mène d'ailleurs chaque année des actions de sensibilisations dans les écoles, les lycées mais aussi en entreprise.

Jean-Christophe Pereira Coutinho lance également un appel car il manque encore quelques bénévoles pour la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Renseignements au 02 35 15 12 07 et lesdragonsvousramenent.com